METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2020 15:09
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin TÜRKEŞ 02.05.2019 2007-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 22
Murat ÖZKAN 09.04.2020 2014 -2020 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÖLÜM MÜDÜRÜ 2020 -...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856876
BIST
16:01119.680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 341,26
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:016,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:017,7603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7620
En Düşük
7,7149
16:01398,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,50
|Açılış
|: 398,47
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,64
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.234.752
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.312.976
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.146.585
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.094.061
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.274.089
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.002.215
|% -9,92
|
|SONME
|8,63
|19.148.325
|% -6,70
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|82.961.086
|% -5,95
|
|MARTI
|1,42
|25.718.646
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,29
|2.132.605.181
|% 2,23
|
|SISE
|6,46
|1.339.841.885
|% -0,46
|
|KRDMD
|3,31
|1.228.298.600
|% 3,76
|
|GARAN
|8,19
|1.086.402.113
|% -1,56
|
|PETKM
|4,39
|982.127.220
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,29
|2.132.605.181
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,31
|1.228.298.600
|% 3,76
|
|PETKM
|4,39
|982.127.220
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,90
|424.334.897
|% 1,06
|
|SISE
|6,46
|1.339.841.885
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5850
|8,6281
|% 0,08
|
|Frank
|7,2619
|7,3056
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|11,57
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.601
|16,60
|
|Tam
|2.657
|2.668
|17,10
|
|Yarım
|1.291
|1.305
|8,40
|
|Çeyrek
|645
|653
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|0,15
|