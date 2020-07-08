METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarERKAN ÖGEÇ 02.05.2019 2008-2018 İŞ YATIRIM YEŞİLYURT ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI 2018-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETMEN 21METİN TÜRKEŞ 09.07.2009 2007-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÖLÜM MÜDÜRÜ 22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856879BIST