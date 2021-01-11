METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2021 16:05
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 80-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900203
BIST
17:301.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -7,18
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:307,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1275
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:309,1208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0952
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:30443,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,43
|Açılış
|: 443,23
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:28
|KONYA
|1.324,40
|153.294.583
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|286.580.267
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.242.799
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.275.355
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,70
|3.254.569.710
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,48
|1.899.445.810
|% -2,36
|
|GARAN
|10,40
|1.330.066.044
|% -3,35
|
|SKBNK
|1,61
|1.181.785.717
|% 0,00
|
|TCELL
|16,73
|1.085.596.163
|% -0,71
|
|EKGYO
|2,48
|1.899.445.810
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,61
|1.181.785.717
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,66
|594.290.333
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,36
|292.964.132
|% -2,86
|
|TSKB
|1,81
|329.940.042
|% -1,63
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4942
|7,4991
|% 1,71
|
|Euro
|9,1113
|9,1194
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,1022
|10,1529
|% 1,32
|
|Frank
|8,4030
|8,4536
|% 1,29
|
|Riyal
|1,9987
|2,0087
|% 2,01
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-6,64
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,78
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|