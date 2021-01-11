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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.01.2021 16:06



METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100 Türk Lirası Cinsinden
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-50
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-100
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900205


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Tam 2.930 3.004 -19,35  
Yarım 1.416 1.453 -9,36  
Çeyrek 710 727 -4,68  
Gümüş.Ons 24,68 24,71 -0,61  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,02  
B. Petrol 55,22 55,22 -0,77  
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