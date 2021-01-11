METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2021 16:06
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100 Türk Lirası Cinsinden
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-50
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-100
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900205
BIST
17:281.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,96
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:287,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1259
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:289,1194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0938
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:28443,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,11
|Açılış
|: 443,23
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:26
|FROTO
|148,50
|290.387.955
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|153.882.611
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|106.916.729
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.127.579
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.255.870
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.307.879
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,00
|3.264.670.277
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|1.908.753.549
|% -1,97
|
|GARAN
|10,41
|1.342.816.779
|% -3,25
|
|SKBNK
|1,62
|1.183.161.059
|% 0,62
|
|TCELL
|16,74
|1.094.478.689
|% -0,65
|
|EKGYO
|2,49
|1.908.753.549
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.183.161.059
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,69
|596.392.869
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,37
|300.448.100
|% -2,14
|
|TSKB
|1,82
|337.938.890
|% -1,09
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4984
|7,5024
|% 1,75
|
|Euro
|9,1138
|9,1207
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,0918
|10,1424
|% 1,21
|
|Frank
|8,3958
|8,4463
|% 1,21
|
|Riyal
|1,9966
|2,0066
|% 1,90
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-12,58
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|