METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2021 16:07
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-50 Türk Lirası Cinsinden
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-50
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-100
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900206
BIST
17:341.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:347,5059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1327
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:349,1235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0979
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:34443,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,56
|Açılış
|: 444,39
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:34
|FROTO
|148,50
|299.044.655
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.241.524
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.145.688
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.299.987
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.131.386
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.326.924
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,40
|3.311.369.763
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,51
|1.932.336.107
|% -1,18
|
|GARAN
|10,44
|1.411.532.073
|% -2,97
|
|SKBNK
|1,63
|1.197.926.496
|% 1,24
|
|TCELL
|16,83
|1.121.953.826
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,51
|1.932.336.107
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.197.926.496
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,68
|601.371.339
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,36
|302.576.788
|% -2,86
|
|TSKB
|1,82
|341.439.813
|% -1,09
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4994
|7,5059
|% 1,80
|
|Euro
|9,1124
|9,1235
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,0938
|10,1444
|% 1,23
|
|Frank
|8,4022
|8,4528
|% 1,28
|
|Riyal
|1,9959
|2,0059
|% 1,86
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,23
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,27
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|