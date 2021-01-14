METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün en az %80'ini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesine 5 yıldan az kalmış USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle yabancı para cinsinden gelir elde etmeyi amaçlamaktadır.Fon, genel ortalamada görece daha kısa vadeli eurobondları tercih etmek suretiyle eurobond kupür değerlerinin piyasa faiz hareketlerine duyarlılığını azaltarak USD/TRY performansına daha yüksek oranda korelasyon sağlamayı hedefler.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) 80 04.11.2020BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 5 04.11.2020BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) 5 04.11.2020BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 10 04.11.2020Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 80-100 Yerli Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD-Vadesine 5 Yıldan Kısa Kalan)BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Yerli Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD-Vadesine 5 Yıldan Uzun Olan)BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Yerli Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR)BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 USD ve EURBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20Ters Repo İşlemleri 0-10KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-10Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 BIST 100 Endeks Kapsamındaki Ortaklık PaylarıORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20Gayrimenkul Sertifikaları 0-20İpoteğe ve Varlığa Dayalı MAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901971BIST