METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.01.2021 08:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün en az %80'ini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesine 5 yıldan az kalmış USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle yabancı para cinsinden gelir elde etmeyi amaçlamaktadır.
Fon, genel ortalamada görece daha kısa vadeli eurobondları tercih etmek suretiyle eurobond kupür değerlerinin piyasa faiz hareketlerine duyarlılığını azaltarak USD/TRY performansına daha yüksek oranda korelasyon sağlamayı hedefler.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) 80 04.11.2020
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 5 04.11.2020
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) 5 04.11.2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 10 04.11.2020
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 80-100 Yerli Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD-Vadesine 5 Yıldan Kısa Kalan)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Yerli Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD-Vadesine 5 Yıldan Uzun Olan)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Yerli Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 USD ve EUR
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 BIST 100 Endeks Kapsamındaki Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı MAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901971
BIST