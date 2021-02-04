Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.02.2021 19:25



METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Orhan İnan 29.01.2021
Selim Baloğlu 29.01.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907566


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.535
Değişim :  0,09% |  1,35
Açılış :  1.538  
Önceki Kapanış :  1.534  
En Yüksek
1.545 En Düşük
1.531
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 79,20 3.607.985 % 10,00  
BFREN 1.309,00 98.667.016 % 10,00  
ORGE 10,01 98.832.049 % 10,00  
UZERB 78,65 1.115.965 % 10,00  
AYEN 6,93 209.942.071 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,1321 7,1353 % -0,41  
Euro 8,5530 8,5607 % -0,75  
Sterlin 9,7212 9,7700 % -0,11  
Frank 7,8683 7,9157 % -0,79  
Riyal 1,8970 1,9065 % -0,29  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -43,70  
Altın Gr. 410 410 -12,27  
Cumhuriyet 2.743 2.785 -69,00  
Tam 2.722 2.793 -75,97  
Yarım 1.316 1.351 -36,74  
Çeyrek 660 675 -18,38  
Gümüş.Ons 26,14 26,17 -0,67  
Gümüş Gr. 5,98 5,98 -0,20  
B. Petrol 58,24 58,24 -0,45  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru