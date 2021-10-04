METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 16:43
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.01.2018
Diğer Hususlar
Açıklama Danışma komitesi ve İcazet Belgesi'ne ilişkin bilgiler ve dökümanlar için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Danışma Komitesi ve İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966484
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.408
En Düşük
1.394
18:058,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0123
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8247
18:0510,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0481
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3344
En Düşük
10,2576
18:05504,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,59
|Açılış
|: 504,14
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
504,68
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,43
|75.334.525
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|242.789.893
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.924.377
|% -9,83
|
|UTPYA
|19,93
|4.172.768
|% -7,30
|
|YBTAS
|9.259,80
|236.101
|% -7,30
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|THYAO
|13,87
|1.049.623.657
|% -1,28
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8688
|8,8739
|% 0,21
|
|Euro
|10,3096
|10,3198
|% 0,50
|
|Sterlin
|12,0406
|12,1010
|% 0,68
|
|Frank
|9,5565
|9,6141
|% 0,83
|
|Riyal
|2,3586
|2,3704
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|6,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|2,08
|