METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.01.2018Diğer HususlarAçıklama Danışma komitesi ve İcazet Belgesi'ne ilişkin bilgiler ve dökümanlar için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Danışma Komitesi ve İcazet Belgesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966486BIST