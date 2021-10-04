METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 03.02.2017Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 65 03.02.2017 03.02.2017BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 35 03.02.2017 03.02.2017Diğer HususlarAçıklama Danışma komitesi ve İcazet Belgesi'ne ilişkin bilgiler ve dökümanlar için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Danışma Komitesi ve İcazet Belgesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966488BIST