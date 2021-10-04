METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 28.02.2014Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 - 02.01.2020KATILIM 50 GETİRİ 10 - 02.01.2020BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 - 02.01.2020Diğer HususlarAçıklama Danışma komitesi ve İcazet Belgesi'ne ilişkin bilgiler ve dökümanlar için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Danışma Komitesi ve İcazet Belgesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966489BIST