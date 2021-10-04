METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 16:44
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 28.02.2014
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 - 02.01.2020
KATILIM 50 GETİRİ 10 - 02.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 - 02.01.2020
Diğer Hususlar
Açıklama Danışma komitesi ve İcazet Belgesi'ne ilişkin bilgiler ve dökümanlar için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Danışma Komitesi ve İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966489
BIST
18:001.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,16
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.408
En Düşük
1.395
18:008,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8247
18:0010,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0442
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3319
En Düşük
10,2576
18:00503,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,16
|Açılış
|: 503,58
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
504,62
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler18:00
|FORMT
|1,43
|74.766.311
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|889.832.650
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.085
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.117.979
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|240.674.848
|% -10,00
|
|YBTAS
|8.990,10
|10.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,35
|4.076.307
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.072.977
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.914.809
|% -9,83
|
|GARAN
|9,24
|1.455.225.863
|% -0,43
|
|THYAO
|13,88
|1.016.460.609
|% -1,21
|
|MAREN
|10,05
|889.832.650
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,10
|706.606.122
|% 2,29
|
|YKBNK
|2,37
|498.092.643
|% -0,84
|
|YKBNK
|2,37
|498.092.643
|% -0,84
|
|GARAN
|9,24
|1.455.225.863
|% -0,43
|
|ODAS
|1,42
|165.416.183
|% 2,90
|
|MAREN
|10,05
|889.832.650
|% 9,96
|
|EKGYO
|1,79
|157.283.620
|% 1,13
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8654
|8,8666
|% 0,13
|
|Euro
|10,3058
|10,3126
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,0232
|12,0835
|% 0,53
|
|Frank
|9,5499
|9,6075
|% 0,76
|
|Riyal
|2,3552
|2,3670
|% 0,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|5,37
|
|Altın Gr.
|503
|504
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,03
|
|B. Petrol
|81,82
|81,82
|2,54
|