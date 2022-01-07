METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.01.2022 14:10
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989851
BIST
15:282.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,88
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:2813,8720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0301
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:2815,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0439
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:28799,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,47
|Açılış
|: 799,06
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:26
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.502.264
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|MMCAS
|3,19
|271.369
|% 8,14
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.050.793
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,41
|163.050.468
|% -8,64
|
|IHEVA
|1,01
|23.685.943
|% -4,72
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,67
|3.247.571.013
|% 1,66
|
|EREGL
|30,50
|2.786.189.888
|% 0,99
|
|KRDMD
|11,22
|1.948.100.194
|% 5,95
|
|THYAO
|24,34
|1.891.111.635
|% -2,09
|
|YKBNK
|3,59
|1.317.226.967
|% 2,87
|
|YKBNK
|3,59
|1.317.226.967
|% 2,87
|
|GARAN
|11,67
|3.247.571.013
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,22
|1.948.100.194
|% 5,95
|
|EKGYO
|2,29
|367.216.967
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|232.740.729
|% 2,65
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8504
|13,8692
|% 0,20
|
|Euro
|15,6608
|15,6810
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,7200
|18,8139
|% 0,57
|
|Frank
|14,9668
|15,0570
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6809
|3,6994
|% 0,43
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,42
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,30
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|55,00
|
|Tam
|5.280
|5.417
|50,64
|
|Yarım
|2.552
|2.620
|24,50
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|12,24
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,73
|