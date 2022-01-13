METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2022 17:32
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 - 03.01.2022
BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ 10 - 03.01.2022
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 - 03.01.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993598
BIST
17:232.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,28
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:2313,5008
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,2773
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:2315,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,3770
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:23794,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 17,58
|Açılış
|: 794,77
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:23
|TETMT
|367,40
|17.488.925
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.774.628
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|114.541.360
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,54
|6.215.745.350
|% 3,75
|
|THYAO
|28,22
|4.512.649.633
|% 4,99
|
|EREGL
|31,72
|2.084.098.374
|% 0,44
|
|GARAN
|11,86
|1.921.016.943
|% 0,08
|
|SISE
|15,10
|1.867.614.791
|% -0,59
|
|KRDMD
|13,54
|6.215.745.350
|% 3,75
|
|YKBNK
|3,83
|1.192.029.177
|% -1,29
|
|PETKM
|9,57
|1.686.638.999
|% 0,21
|
|GARAN
|11,86
|1.921.016.943
|% 0,08
|
|THYAO
|28,22
|4.512.649.633
|% 4,99
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4763
|13,5008
|% 2,10
|
|Euro
|15,4916
|15,5332
|% 2,49
|
|Sterlin
|18,5777
|18,6708
|% 2,77
|
|Frank
|14,8446
|14,9340
|% 2,99
|
|Riyal
|3,6030
|3,6211
|% 2,56
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-5,60
|
|Altın Gr.
|794
|794
|17,28
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,08
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:38TETMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 367.40 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 178 adet işlem
-
17:37THYAO
Yüzde 4.99 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 668, 782 adet işlem
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, SASA, KOZAL
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 88 artarak (% 0.37 ) 1, 866
-
17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, PKENT, PSGYO, UZERB, NUGYO, DENGE, TETMT, EMNIS