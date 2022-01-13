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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.01.2022 17:32
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 - 03.01.2022
BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ 10 - 03.01.2022
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 - 03.01.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993598


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BIST USD EURO ALTIN
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En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 367,40 17.488.925 % 10,00  
UZERB 74,85 3.983.742 % 9,99  
LINK 33,34 71.774.628 % 9,96  
EMNIS 26,28 1.828.668 % 9,96  
PSGYO 17,79 114.541.360 % 9,95  
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17:23 Alış Satış %  
Dolar 13,4763 13,5008 % 2,10  
Euro 15,4916 15,5332 % 2,49  
Sterlin 18,5777 18,6708 % 2,77  
Frank 14,8446 14,9340 % 2,99  
Riyal 3,6030 3,6211 % 2,56  
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17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 -5,60  
Altın Gr. 794 794 17,28  
Cumhuriyet 5.287 5.366 -80,00  
Tam 5.261 5.394 -78,49  
Yarım 2.543 2.609 -37,97  
Çeyrek 1.275 1.305 -18,99  
Gümüş.Ons 23,20 23,23 0,02  
Gümüş Gr. 10,11 10,12 0,25  
B. Petrol 84,75 84,75 0,08  
Seans Raporu 17:23
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