METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.02.2022 18:03
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003209
BIST
17:512.033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,81
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
17:5113,6572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0094
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
17:5115,4896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0244
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
17:51831,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,61
|Açılış
|: 831,86
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler17:51
|PAPIL
|19,69
|52.555.753
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|26.913.885
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.213.495
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|335.032.956
|% 9,99
|
|KARSN
|3,99
|654.432.858
|% 9,92
|
|BASCM
|3,08
|50.727
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.364.760
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.265.290
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,22
|4.943.165.727
|% -0,61
|
|KRDMD
|11,73
|1.391.977.851
|% -0,09
|
|EREGL
|28,66
|1.226.459.656
|% 1,13
|
|YKBNK
|4,04
|1.102.527.023
|% 0,25
|
|GARAN
|11,80
|948.677.811
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,04
|1.102.527.023
|% 0,25
|
|KARSN
|3,99
|654.432.858
|% 9,92
|
|THYAO
|29,22
|4.943.165.727
|% -0,61
|
|ODAS
|1,36
|192.079.545
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.391.977.851
|% -0,09
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6516
|13,6572
|% 0,07
|
|Euro
|15,4814
|15,4896
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,5181
|18,6110
|% 0,09
|
|Frank
|14,8275
|14,9168
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6272
|3,6454
|% 0,03
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-1,13
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,90
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|0,63
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
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17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem