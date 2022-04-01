METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.04.2022 14:59
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.04.2022
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014979
BIST
15:012.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 19,56
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.254
En Düşük
2.230
15:0114,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0237
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
15:0116,2476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:01911,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,09
|Açılış
|: 911,65
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler14:59
|ULUSE
|124,60
|4.102.206
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.790.539
|% 9,91
|
|YKSLN
|7,83
|117.366.514
|% 8,45
|
|ASUZU
|81,00
|155.035.720
|% 8,29
|
|KONKA
|14,03
|80.978.281
|% 6,85
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|348,00
|66.861.077
|% -7,15
|
|ITTFH
|1,36
|48.012.865
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|23.827.233
|% -5,42
|
|ETILR
|9,04
|4.312.351
|% -4,24
|
|GARAN
|12,48
|4.313.230.735
|% 2,30
|
|THYAO
|32,78
|2.460.179.858
|% 1,61
|
|PETKM
|9,39
|1.985.638.668
|% 3,99
|
|TUPRS
|228,40
|1.729.972.459
|% 6,53
|
|KRDMD
|15,40
|1.642.405.928
|% 0,65
|
|GARAN
|12,48
|4.313.230.735
|% 2,30
|
|PETKM
|9,39
|1.985.638.668
|% 3,99
|
|AKBNK
|7,34
|1.359.094.714
|% 1,10
|
|KARSN
|5,85
|1.013.349.248
|% 6,36
|
|YKBNK
|4,15
|709.972.839
|% 1,72
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6921
|14,6969
|% 0,17
|
|Euro
|16,2401
|16,2508
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,2363
|19,3328
|% 0,08
|
|Frank
|15,8320
|15,9273
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9049
|3,9245
|% 0,18
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-7,60
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|6.028
|6.119
|-40,00
|
|Tam
|5.999
|6.149
|-37,98
|
|Yarım
|2.900
|2.974
|-18,37
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|-9,18
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,33
|