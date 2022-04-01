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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.04.2022 15:03
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.04.2022

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014986


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BIST En Aktif Hisseler14:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 124,60 4.087.129 % 9,97  
DAPGM 20,52 129.707.269 % 9,91  
YKSLN 7,84 116.107.311 % 8,59  
ASUZU 80,95 148.128.637 % 8,22  
KONKA 14,07 79.468.333 % 7,16  
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Dolar 14,6920 14,6943 % 0,15  
Euro 16,2366 16,2453 % -0,03  
Sterlin 19,2513 19,3478 % 0,15  
Frank 15,8314 15,9267 % -0,01  
Riyal 3,9050 3,9246 % 0,18  
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14:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.929 -8,19  
Altın Gr. 909 909 -4,32  
Cumhuriyet 6.026 6.117 -42,00  
Tam 5.990 6.140 -46,94  
Yarım 2.895 2.970 -22,70  
Çeyrek 1.452 1.485 -11,35  
Gümüş.Ons 24,68 24,70 -0,11  
Gümüş Gr. 11,62 11,63 -0,07  
B. Petrol 104 104 -0,90  
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