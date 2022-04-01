METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.04.2022 15:03
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.04.2022
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014986
BIST
14:522.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 18,84
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.254
En Düşük
2.230
14:5214,6959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0243
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
14:5216,2430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0070
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:52910,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,87
|Açılış
|: 910,87
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ULUSE
|124,60
|4.087.129
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.707.269
|% 9,91
|
|YKSLN
|7,84
|116.107.311
|% 8,59
|
|ASUZU
|80,95
|148.128.637
|% 8,22
|
|KONKA
|14,07
|79.468.333
|% 7,16
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|348,30
|65.903.255
|% -7,07
|
|ITTFH
|1,37
|46.390.721
|% -5,52
|
|AKFGY
|3,14
|23.728.177
|% -5,42
|
|AYCES
|68,20
|2.686.744
|% -5,34
|
|GARAN
|12,51
|4.220.028.347
|% 2,54
|
|THYAO
|32,70
|2.437.379.474
|% 1,36
|
|PETKM
|9,38
|1.965.201.957
|% 3,88
|
|TUPRS
|228,30
|1.719.872.076
|% 6,48
|
|KRDMD
|15,45
|1.578.757.315
|% 0,98
|
|GARAN
|12,51
|4.220.028.347
|% 2,54
|
|PETKM
|9,38
|1.965.201.957
|% 3,88
|
|KARSN
|5,85
|1.010.866.122
|% 6,36
|
|AKBNK
|7,37
|1.206.067.571
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,17
|672.402.251
|% 2,21
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6920
|14,6943
|% 0,15
|
|Euro
|16,2366
|16,2453
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,2513
|19,3478
|% 0,15
|
|Frank
|15,8314
|15,9267
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9050
|3,9246
|% 0,18
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,19
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|-42,00
|
|Tam
|5.990
|6.140
|-46,94
|
|Yarım
|2.895
|2.970
|-22,70
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-11,35
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,90
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05AYEN
Yüzde 6.10 oranında artışla 14.26 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 531 adet işlem
-
15:04CELHA
Yüzde 6.08 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 223, 514 adet işlem
-
15:03XU100
Endeks 2, 253 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 26, 746.00 milyon TL de
-
15:03GLYHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 553, 270 adet işlem
-
15:02TUPRS
Yüzde 6.53 oranında artışla 228.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 719, 451 adet işlem