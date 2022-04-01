METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.04.2022 15:08
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.04.2022
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014997
BIST
14:592.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 19,87
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.254
En Düşük
2.230
14:5914,6969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0253
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
14:5916,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:59911,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,28
|Açılış
|: 911,45
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler14:57
|ULUSE
|124,60
|4.090.867
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.766.633
|% 9,91
|
|ASUZU
|81,50
|152.531.064
|% 8,96
|
|YKSLN
|7,81
|116.741.207
|% 8,17
|
|KONKA
|14,08
|80.181.194
|% 7,24
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|ITTFH
|1,36
|47.609.874
|% -6,21
|
|PENTA
|351,70
|66.216.383
|% -6,16
|
|AYCES
|68,20
|2.686.744
|% -5,34
|
|AKFGY
|3,15
|23.756.370
|% -5,12
|
|GARAN
|12,48
|4.280.276.223
|% 2,30
|
|THYAO
|32,74
|2.446.804.543
|% 1,49
|
|PETKM
|9,39
|1.978.575.720
|% 3,99
|
|TUPRS
|228,50
|1.726.340.539
|% 6,58
|
|KRDMD
|15,41
|1.627.400.817
|% 0,72
|
|GARAN
|12,48
|4.280.276.223
|% 2,30
|
|PETKM
|9,39
|1.978.575.720
|% 3,99
|
|AKBNK
|7,35
|1.320.614.805
|% 1,24
|
|KARSN
|5,85
|1.012.523.845
|% 6,36
|
|YKBNK
|4,15
|693.268.910
|% 1,72
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6917
|14,6960
|% 0,17
|
|Euro
|16,2431
|16,2508
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,2433
|19,3398
|% 0,11
|
|Frank
|15,8346
|15,9300
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9052
|3,9247
|% 0,18
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-7,60
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|6.028
|6.119
|-40,00
|
|Tam
|5.999
|6.149
|-37,98
|
|Yarım
|2.900
|2.974
|-18,37
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|-9,18
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,33
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12AGHOL
Yüzde 4.53 oranında artışla 38.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 369 adet işlem
-
15:11POLTK
Yüzde 5.95 oranında artışla 607.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 900 adet işlem
-
15:10ISFIN
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 108, 011 adet işlem
-
15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 36 artarak (% 1.06 ) 2, 504
-
15:08XU100
Endeks 2, 252 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 27, 158.00 milyon TL de