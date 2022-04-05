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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.04.2022 17:23
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alen Bebiroğlu 01.04.2022 TEB PORTFÖY YÖNETİMİ DİREKTÖR 20 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Emre KARAKURUM 01.04.2022 TEB PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015990


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ULUSE 150,70 14.801.034 % 10,00  
ARMDA 85,90 3.898.572 % 9,99  
IDEAS 23,14 36.812.069 % 9,98  
OLMK 9,30 16.259.593 % 9,93  
ACSEL 33,86 69.233.721 % 9,58  
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Dolar 14,7199 14,7284 % 0,34  
Euro 16,1122 16,1246 % 0,06  
Sterlin 19,2968 19,3936 % 0,49  
Frank 15,8368 15,9322 % 0,32  
Riyal 3,9141 3,9337 % 0,30  
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17:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 2,57  
Altın Gr. 919 919 6,49  
Cumhuriyet 6.089 6.181 54,00  
Tam 6.062 6.213 55,57  
Yarım 2.930 3.006 26,87  
Çeyrek 1.470 1.503 13,44  
Gümüş.Ons 24,73 24,76 0,20  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,20  
B. Petrol 108 108 0,95  
Seans Raporu 17:18
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