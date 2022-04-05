METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.04.2022 17:23
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alen Bebiroğlu 01.04.2022 TEB PORTFÖY YÖNETİMİ DİREKTÖR 20 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Emre KARAKURUM 01.04.2022 TEB PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015990
BIST
17:192.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,64
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:1914,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0512
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:1916,1169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:19915,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,24
|Açılış
|: 915,74
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ULUSE
|150,70
|14.801.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.898.572
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.259.593
|% 9,93
|
|ACSEL
|33,86
|69.233.721
|% 9,58
|
|CEOEM
|11,89
|78.755.982
|% -9,86
|
|LIDER
|18,76
|780.872.160
|% -8,49
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|AYEN
|13,88
|8.999.963
|% -4,93
|
|GMTAS
|3,00
|10.953.234
|% -4,76
|
|THYAO
|34,28
|4.920.992.143
|% 2,45
|
|ASELS
|25,88
|3.161.241.053
|% 2,13
|
|KRDMD
|15,86
|3.050.370.216
|% 0,06
|
|GARAN
|12,55
|2.749.898.631
|% -0,63
|
|SISE
|16,47
|2.409.976.565
|% 1,23
|
|ODAS
|1,89
|868.393.424
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,57
|956.140.244
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,20
|1.247.456.538
|% -0,24
|
|GARAN
|12,55
|2.749.898.631
|% -0,63
|
|AKBNK
|7,73
|1.681.666.374
|% 0,13
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7199
|14,7284
|% 0,34
|
|Euro
|16,1122
|16,1246
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,2968
|19,3936
|% 0,49
|
|Frank
|15,8368
|15,9322
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9141
|3,9337
|% 0,30
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|2,57
|
|Altın Gr.
|919
|919
|6,49
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,20
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,95
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33ACSEL
Yüzde 9.19 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 112, 645 adet işlem
-
17:32PRKAB
Yüzde 4.41 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 467, 242 adet işlem
-
17:31MERCN
Yüzde 7.53 oranında artışla 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 043, 293 adet işlem
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TCELL, TUPRS
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 07 artarak (% 0.77 ) 2, 097