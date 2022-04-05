METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlen Bebiroğlu 01.04.2022 TEB PORTFÖY YÖNETİMİ DİREKTÖR 20 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEmre KARAKURUM 01.04.2022 TEB PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015990BIST