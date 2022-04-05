METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.04.2022 17:23
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 01.04.2022 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 01.04.2022 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 01.04.2022 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 01.04.2022 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 01.04.2022 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 01.04.2022 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 01.04.2022 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur 01.04.2022 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı -
17:342.322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,80
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
17:3414,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0483
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:3416,1156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0999
17:34914,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,65
|Açılış
|: 914,20
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ULUSE
|150,70
|14.801.637
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.930.746
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.901.621
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|66.907.537
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|16.296.914
|% 9,93
|
|CEOEM
|11,88
|84.603.189
|% -9,93
|
|LIDER
|18,67
|796.541.272
|% -8,93
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GRNYO
|2,35
|3.845.865
|% -6,00
|
|GMTAS
|2,99
|11.060.165
|% -5,08
|
|THYAO
|34,26
|5.420.134.053
|% 2,39
|
|ASELS
|25,76
|3.514.542.593
|% 1,66
|
|KRDMD
|15,80
|3.317.967.052
|% -0,32
|
|GARAN
|12,51
|3.026.125.082
|% -0,95
|
|SISE
|16,42
|2.695.441.456
|% 0,92
|
|ODAS
|1,89
|944.292.030
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,56
|1.063.265.229
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,19
|1.341.715.559
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,69
|1.878.757.302
|% -0,39
|
|GARAN
|12,51
|3.026.125.082
|% -0,95
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7207
|14,7283
|% 0,34
|
|Euro
|16,1058
|16,1182
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,2726
|19,3693
|% 0,37
|
|Frank
|15,7920
|15,8871
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9136
|3,9332
|% 0,29
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,28
|
|Altın Gr.
|915
|915
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,55
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:48YKSLN
Yüzde 5.22 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 150, 724 adet işlem
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17:47CANTE
Yüzde 6.00 oranında artışla 26.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 645, 976 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, GARAN, SAHOL
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17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 74 artarak (% 0.23 ) 2, 085
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, OLMK, ULUSE, ARMDA, IDEAS