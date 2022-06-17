METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama Katılım Esaslı BES Faaliyetleri kapsamında Danışma Komitesi tarafından fonlara ilişkin olarak verilen "Genel İcazet Belgesine", "Plan ve Fon Bazında Verilen Onay (İcazet) Belgelerine" ve "Uygunluk Belgelerine" ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz.Danışma Komitesi ve İcazet Belgesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037872BIST