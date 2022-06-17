METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.06.2022 11:29
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Katılım Esaslı BES Faaliyetleri kapsamında Danışma Komitesi tarafından fonlara ilişkin olarak verilen "Genel İcazet Belgesine", "Plan ve Fon Bazında Verilen Onay (İcazet) Belgelerine" ve "Uygunluk Belgelerine" ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz.
Danışma Komitesi ve İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037874
BIST
13:262.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 20,94
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
13:2617,3221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0238
|Açılış
|: 17,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2717
13:2618,2286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0466
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1532
13:261.028,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,46
|Açılış
|: 1.028,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ORMA
|28,60
|42.908
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.631.011
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,60
|3.436.851
|% 9,96
|
|SANEL
|6,77
|7.873.180
|% 9,90
|
|GWIND
|7,77
|89.302.208
|% 7,77
|
|TDGYO
|6,37
|1.651.980
|% -4,50
|
|DOAS
|76,60
|87.504.944
|% -4,07
|
|RHEAG
|1,71
|333.309
|% -3,93
|
|ODAS
|2,93
|327.608.772
|% -2,98
|
|DOBUR
|49,94
|922.446
|% -2,93
|
|THYAO
|47,76
|2.000.325.027
|% 0,89
|
|EREGL
|29,08
|1.159.897.197
|% -0,41
|
|SISE
|21,68
|1.080.258.712
|% 2,94
|
|KOZAL
|190,50
|840.697.109
|% 6,07
|
|SASA
|44,96
|801.433.894
|% -1,06
|
|PRDGS
|2,79
|432.415.247
|% 1,09
|
|ODAS
|2,93
|327.608.772
|% -2,98
|
|EKGYO
|2,56
|198.225.044
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,72
|316.671.392
|% 1,51
|
|DOHOL
|3,94
|244.183.778
|% 1,03
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3170
|17,3221
|% 0,14
|
|Euro
|18,2198
|18,2286
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,2559
|21,3625
|% -0,24
|
|Frank
|17,8729
|17,9806
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6010
|4,6241
|% 0,08
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-10,34
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.808
|6.910
|-56,00
|
|Yarım
|3.342
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,15
|