METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2022 11:54
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072834
BIST
11:533.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 26,59
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
11:5318,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
11:5318,2734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0554
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2463
11:53981,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,26
|Açılış
|: 981,22
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler11:51
|PENTA
|585,60
|27.409.505
|% 9,99
|
|MZHLD
|111,70
|36.729.484
|% 9,94
|
|SMRTG
|125,40
|244.170.970
|% 9,90
|
|KATMR
|2,01
|143.255.604
|% 9,84
|
|GESAN
|149,00
|407.692.705
|% 9,56
|
|ODAS
|7,59
|1.901.147.124
|% -9,32
|
|MEGAP
|4,15
|18.701.409
|% -7,37
|
|MEGAP
|4,15
|18.701.409
|% -7,37
|
|AKFGY
|4,18
|193.254.344
|% -5,64
|
|KIMMR
|6,84
|4.317.896
|% -5,26
|
|THYAO
|97,80
|2.924.358.733
|% 0,57
|
|ODAS
|7,59
|1.901.147.124
|% -9,32
|
|AKBNK
|15,33
|1.450.350.445
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,55
|1.379.022.528
|% 1,70
|
|TUPRS
|358,90
|1.285.144.667
|% 0,03
|
|ODAS
|7,59
|1.901.147.124
|% -9,32
|
|EKGYO
|4,46
|792.864.415
|% 1,59
|
|KATMR
|2,01
|143.255.604
|% 9,84
|
|ADESE
|1,11
|68.234.486
|% 3,74
|
|CEMAS
|1,95
|100.104.613
|% 8,33
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5884
|18,5936
|% 0,05
|
|Euro
|18,2545
|18,2652
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,8830
|20,9878
|% -0,47
|
|Frank
|18,5207
|18,6323
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% -0,04
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-10,29
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-6,96
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.642
|6.721
|-43,00
|
|Yarım
|3.236
|3.286
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,13
|
|B. Petrol
|89,81
|89,81
|-0,22
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06ORGE
Yüzde 9.51 oranında artışla 19.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 758, 078 adet işlem
-
12:05BARMA
Yüzde 6.05 oranında artışla 78.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 236 adet işlem
-
12:04CONSE
Yüzde 9.05 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 996, 569 adet işlem
-
12:03CEMAS
Yüzde 7.78 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 271, 068 adet işlem
-
12:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 33 artarak (% 0.70 ) 4, 248