METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.10.2022 11:49
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073881
BIST
14:294.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 27,71
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:2918,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:2918,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0305
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:29983,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,86
|Açılış
|: 983,47
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:29
|TSPOR
|4,95
|277.768.748
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.334.694
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.086.023
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.290.272
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|230.352.914
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.335.588
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.178.244
|% -9,95
|
|THYAO
|101,30
|3.573.214.809
|% 1,81
|
|SISE
|33,30
|2.095.940.571
|% 2,59
|
|SASA
|105,10
|1.954.951.868
|% 5,10
|
|AKBNK
|15,85
|1.798.232.185
|% 2,52
|
|ASELS
|32,38
|1.766.607.145
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|684.876.077
|% 9,09
|
|TSKB
|3,15
|983.725.443
|% 8,62
|
|EKGYO
|4,67
|1.338.245.761
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,68
|1.729.437.537
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,04
|1.662.191.737
|% 3,93
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6013
|18,6154
|% 0,17
|
|Euro
|18,3533
|18,3622
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,0071
|21,1125
|% 0,44
|
|Frank
|18,4914
|18,6028
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9352
|4,9600
|% 0,05
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-5,87
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.603
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.632
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,05
|90,05
|-1,16
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44ULKER
Yüzde 7.23 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 313, 437 adet işlem
-
14:43CEOEM
Yüzde 4.65 oranında artışla 14.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 562, 830 adet işlem
-
14:42MEGAP
Yüzde 7.13 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 715, 422 adet işlem
-
14:42MEGAP
Yüzde 7.13 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 715, 422 adet işlem
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 98 artarak (% 0.94 ) 3, 553