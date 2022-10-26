METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.10.2022 10:42
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074258
BIST
10:293.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 23,92
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.009
En Düşük
3.990
10:2918,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6457
En Düşük
18,5292
10:2918,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1017
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,6525
En Düşük
18,4735
10:29997,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,61
|Açılış
|: 997,40
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
998,03
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler10:27
|DOGUB
|10,29
|4.005.620
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|GOLTS
|105,00
|26.119.548
|% 7,69
|
|GARFA
|18,90
|3.816.887
|% 7,20
|
|BAYRK
|10,90
|17.071.252
|% 6,86
|
|AGYO
|7,53
|22.132.967
|% -9,93
|
|ALKA
|36,24
|48.611.763
|% -8,25
|
|UFUK
|63,20
|688.687
|% -6,58
|
|ACSEL
|58,25
|21.052.175
|% -6,05
|
|YAYLA
|5,47
|14.026.288
|% -5,03
|
|THYAO
|101,60
|1.063.022.755
|% 1,09
|
|AKBNK
|15,80
|549.973.192
|% 1,80
|
|SISE
|33,94
|490.313.259
|% 0,35
|
|SASA
|106,50
|392.264.585
|% 1,43
|
|TUPRS
|375,10
|336.602.612
|% 0,16
|
|TSKB
|3,23
|239.947.637
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,15
|156.534.370
|% -0,46
|
|AKBNK
|15,80
|549.973.192
|% 1,80
|
|ISGYO
|9,25
|303.875.301
|% 4,99
|
|YKBNK
|9,64
|308.547.873
|% 1,26
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6128
|% 0,05
|
|Euro
|18,6381
|18,6484
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,3910
|21,4983
|% 0,53
|
|Frank
|18,7030
|18,8157
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,02
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|15,22
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,08
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.700
|6.798
|40,00
|
|Yarım
|3.265
|3.321
|20,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.661
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,64
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|90,52
|90,52
|-1,22
|