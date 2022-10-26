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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:293.999
Değişim :  0,60% |  23,92
Açılış :  3.990  
Önceki Kapanış :  3.975  
En Yüksek
4.009 En Düşük
3.990
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 10,29 4.005.620 % 9,94  
ATSYH 120,00 838.800 % 9,09  
GOLTS 105,00 26.119.548 % 7,69  
GARFA 18,90 3.816.887 % 7,20  
BAYRK 10,90 17.071.252 % 6,86  
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10:27 Alış Satış %  
Dolar 18,6059 18,6128 % 0,05  
Euro 18,6381 18,6484 % 0,53  
Sterlin 21,3910 21,4983 % 0,53  
Frank 18,7030 18,8157 % 0,39  
Riyal 4,9348 4,9596 % 0,02  
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10:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.668 1.668 15,22  
Altın Gr. 997 997 8,08  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.700 6.798 40,00  
Yarım 3.265 3.321 20,00  
Çeyrek 1.637 1.661 9,00  
Gümüş.Ons 19,61 19,64 0,28  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 0,12  
B. Petrol 90,52 90,52 -1,22  
Seans Raporu 10:27
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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