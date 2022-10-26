METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.10.2022 10:42
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074260
BIST
10:544.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 30,68
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.990
10:5418,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6457
En Düşük
18,5292
10:5418,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1290
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,6862
En Düşük
18,4735
10:54999,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,34
|Açılış
|: 999,12
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.000,34
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler10:52
|GOLTS
|107,20
|46.747.360
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.114.067
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|MRSHL
|333,50
|7.186.512
|% 7,62
|
|AKCNS
|39,42
|19.799.615
|% 7,24
|
|AGYO
|7,53
|24.561.414
|% -9,93
|
|ACSEL
|57,60
|30.218.717
|% -7,10
|
|UFUK
|63,60
|866.177
|% -5,99
|
|PENTA
|60,40
|55.022.269
|% -5,63
|
|YEOTK
|54,25
|34.600.152
|% -5,07
|
|THYAO
|101,40
|1.447.812.814
|% 0,90
|
|AKBNK
|15,90
|758.890.886
|% 2,45
|
|SISE
|33,84
|637.992.501
|% 0,06
|
|SASA
|105,50
|521.939.610
|% 0,48
|
|TUPRS
|374,40
|452.636.711
|% -0,03
|
|SKBNK
|2,15
|305.293.645
|% -0,46
|
|TSKB
|3,24
|383.030.205
|% 1,89
|
|EKGYO
|4,59
|283.599.057
|% 1,32
|
|AKBNK
|15,90
|758.890.886
|% 2,45
|
|YKBNK
|9,68
|442.895.924
|% 1,68
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6037
|18,6102
|% 0,04
|
|Euro
|18,6676
|18,6763
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,4482
|21,5557
|% 0,80
|
|Frank
|18,7371
|18,8500
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% 0,01
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|17,86
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,40
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.711
|6.809
|51,00
|
|Yarım
|3.270
|3.326
|25,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.664
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,16
|
|B. Petrol
|90,80
|90,80
|-0,94
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 92 artarak (% 0.73 ) 4, 383
-
11:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, TSKB
-
11:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, TRKCM
-
11:07XU100
Endeks 4, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 14, 793.00 milyon TL de
-
11:07SANEL
Yüzde 4.63 oranında artışla 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 331 adet işlem