METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün asgari %60'ı devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, kira sertifikaları, gelir ortaklığı senetlerinden oluşturulur. Fon portföyünün asgari %10'u, azami %30'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılır. Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere fon portföyünün %30'una kadar yatırım yapılabilir. Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına fon portföyünün %25'ine kadar yatırım yapılabilir. Ters repo ve Takasbank Para Piyasası ile yurtiçi organize para piyasası işlemleri fon portföyünün %2'sini aşamaz. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099475BIST