METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.03.2023 16:06
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Raif Deniz Yurtseven Fon Kurulu Başkanı 31.03.2017 Hayır
Rengin Utku Fon Kurulu Üyesi 31.03.2017 Hayır
Mutlu Özcan Fon Kurulu Üyesi 31.03.2017 Hayır
Özlem Çaydaşı Fon Kurulu Üyesi 31.03.2017 Hayır
ERKAN ÖZBEKAR Fon Kurulu Üyesi 07.12.2022 Hayır
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
MUTLU ÖZCAN FON MÜDÜRÜ 08502220638 mutlu.ozcan@metlife.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122745
BIST
17:475.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -54,23
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
17:4718,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
17:4720,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1801
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,2616
En Düşük
19,8223
17:471.131,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 15,82
|Açılış
|: 1.131,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.133,35
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ERCB
|126,50
|308.123.262
|% 10,00
|
|UFUK
|65,45
|7.013.270
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.987.572
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.745.084
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|440.973.121
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|434.882.532
|% -9,95
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,76
|102.008.296
|% -9,45
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|EREGL
|40,86
|6.794.727.185
|% -4,93
|
|ISCTR
|14,60
|6.621.399.816
|% 2,82
|
|ASTOR
|51,95
|5.166.658.856
|% 6,02
|
|AKBNK
|19,72
|4.589.732.832
|% -0,45
|
|YKBNK
|11,80
|4.302.968.154
|% 0,60
|
|ISCTR
|14,60
|6.621.399.816
|% 2,82
|
|YKBNK
|11,80
|4.302.968.154
|% 0,60
|
|ADESE
|1,66
|383.528.608
|% 5,06
|
|AKBNK
|19,72
|4.589.732.832
|% -0,45
|
|EREGL
|40,86
|6.794.727.185
|% -4,93
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9600
|18,9636
|% 0,06
|
|Euro
|20,2461
|20,2552
|% 0,92
|
|Sterlin
|22,8190
|22,9334
|% 1,28
|
|Frank
|20,5453
|20,6691
|% 1,63
|
|Riyal
|5,0343
|5,0596
|% 0,01
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|26,52
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,00
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.637
|7.695
|65,00
|
|Yarım
|3.731
|3.765
|31,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.883
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|0,30
|
|B. Petrol
|81,65
|81,65
|0,06
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem