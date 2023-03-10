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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.03.2023 16:06
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
RAİF DENİZ YURTSEVEN FON KURULU BAŞKANI 17.04.2009 23 Hayır
MUTLU ÖZCAN FON KURULU ÜYESİ 17.04.2009 22 SPK DÜZEY 3 LİSANS BELGESİ/SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANS BELGESİ Hayır
ÖZLEM ÇAYDAŞI FON KURULU ÜYESİ 31.08.2015 9 Hayır
RENGİN UTKU FON KURULU ÜYESİ 31.03.2017 Hayır
ERKAN ÖZBEKAR FON KURULU ÜYESİ 07.12.2022 Hayır

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Mutlu Özcan Fon Kurul Üyesi - Fon Müdürü 08502220638 mutlu.ozcan@metlife.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122746


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BVSAN 54,75 406.953.299 % 9,98  
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Altın Ons 1.859 1.860 28,63  
Altın Gr. 1.132 1.132 16,24  
Cumhuriyet 7.592 7.706 71,00  
Tam 7.662 7.731 101,00  
Yarım 3.743 3.783 49,00  
Çeyrek 1.872 1.892 25,00  
Gümüş.Ons 20,58 20,61 0,53  
Gümüş Gr. 12,56 12,58 0,34  
B. Petrol 81,79 81,79 0,20  
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