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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.03.2023 16:09
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
RAİF DENİZ YURTSEVEN FON KURULU BAŞKANI 01.01.2017 26 Hayır
MUTLU ÖZCAN FON KURULU ÜYESİ 01.01.2017 20 Hayır
ÖZLEM ÇAYDAŞI FON KURULU ÜYESİ 01.01.2017 12 Hayır
RENGİN UTKU FON KURULU ÜYESİ 31.03.2017 Hayır
ERKAN ÖZBEKAR FON KURULU ÜYESİ 07.12.2022 Hayır

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
MUTLU ÖZCAN FON MÜDÜRÜ 08502220638 mutlu.ozcan@metlife.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122760


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Cumhuriyet 7.592 7.706 71,00  
Tam 7.638 7.696 66,00  
Yarım 3.732 3.766 32,00  
Çeyrek 1.866 1.883 16,00  
Gümüş.Ons 20,61 20,63 0,56  
Gümüş Gr. 12,51 12,53 0,29  
B. Petrol 81,67 81,67 0,08  
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