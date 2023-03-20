METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.03.2023 13:19
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü OKS Değişken Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126219
BIST
13:515.078
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -58,40
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:5119,0153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:5120,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0806
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3523
En Düşük
20,2229
13:511.209,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,55
|Açılış
|: 1.209,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:51
|CLEBI
|545,70
|50.911.361
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|796.371.950
|% 9,99
|
|MERKO
|6,51
|49.481.515
|% 9,97
|
|FENER
|58,20
|46.116.341
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.876.932
|% 9,88
|
|MARKA
|9,54
|4.089.493
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,23
|968.999.280
|% -9,07
|
|ONCSM
|113,60
|76.987.286
|% -7,64
|
|ETYAT
|5,00
|3.115.978
|% -7,58
|
|BTCIM
|36,60
|45.592.890
|% -7,58
|
|ASTOR
|61,90
|6.127.041.007
|% -4,62
|
|KOZAL
|22,16
|2.878.219.842
|% 7,78
|
|ISCTR
|14,25
|2.485.378.375
|% -3,19
|
|ASELS
|58,05
|2.198.933.130
|% 1,22
|
|THYAO
|128,10
|1.957.890.972
|% 1,26
|
|ISCTR
|14,25
|2.485.378.375
|% -3,19
|
|KOZAL
|22,16
|2.878.219.842
|% 7,78
|
|ASTOR
|61,90
|6.127.041.007
|% -4,62
|
|YKBNK
|10,23
|968.999.280
|% -9,07
|
|EKGYO
|6,92
|563.135.548
|% -2,26
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0098
|19,0153
|% 0,00
|
|Euro
|20,3396
|20,3506
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,1314
|23,2474
|% 0,18
|
|Frank
|20,4082
|20,5312
|% -0,21
|
|Riyal
|5,0468
|5,0721
|% -0,00
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|8.124
|8.247
|-15,00
|
|Tam
|8.128
|8.210
|224,00
|
|Yarım
|3.985
|4.018
|110,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-1,66
|