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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.03.2023 11:26
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
RAİF DENİZ YURTSEVEN FON KURULU BAŞKANI 17.04.2009 33 Hayır
MUTLU ÖZCAN FON KURULU ÜYESİ 17.04.2009 32 SPK DÜZEY 3 LİSANS BELGESİ / SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANS BELGESİ Hayır
ÖZLEM ÇAYDAŞI FON KURULU ÜYESİ 31.08.2015 17 Hayır
RENGİN UTKU FON KURULU ÜYESİ 31.03.2017 23 Hayır
ERKAN ÖZBEKAR FON KURULU ÜYESİ 07.12.2022 22 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127660


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SANEL 15,97 13.220.720 % 9,99  
AKFYE 19,06 50.253.405 % 9,98  
ANELE 5,52 93.392.799 % 9,96  
IHAAS 143,50 8.902.942 % 9,96  
KLRHO 22,14 93.918.190 % 9,93  
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Riyal 5,0607 5,0860 % 0,19  
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11:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.986 1.987 -6,92  
Altın Gr. 1.220 1.220 0,18  
Cumhuriyet 8.177 8.301 140,00  
Tam 8.242 8.330 -9,00  
Yarım 4.041 4.076 -5,00  
Çeyrek 2.020 2.038 -2,00  
Gümüş.Ons 23,10 23,12 0,00  
Gümüş Gr. 14,19 14,21 0,06  
B. Petrol 75,53 75,53 -0,38  
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