METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.03.2023 11:27
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Raif Deniz Yurtseven Fon Kurulu Başkanı 31.03.2017 33 Hayır
Rengin Utku Fon Kurulu Üyesi 31.03.2017 23 Hayır
Mutlu Özcan Fon Kurulu Üyesi 31.03.2017 32 Hayır
Özlem Çaydaşı Fon Kurulu Üyesi 31.03.2017 17 Hayır
ERKAN ÖZBEKAR Fon Kurulu Üyesi 07.12.2022 22 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127668
BIST
11:455.074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,84
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.069
11:4519,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0464
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
11:4520,5958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0358
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,5395
11:451.216,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.216,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler11:43
|SANEL
|15,97
|13.413.685
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.398.033
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.429.893
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.935.804
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|94.079.347
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.311.439
|% -10,00
|
|CANTE
|59,70
|217.365.664
|% -7,94
|
|YAPRK
|48,58
|47.996.131
|% -3,42
|
|POLTK
|2.067,90
|4.898.248
|% -3,33
|
|IMASM
|279,40
|1.312.156
|% -3,32
|
|ASTOR
|62,80
|1.829.885.575
|% 0,72
|
|THYAO
|129,40
|1.172.977.522
|% 0,00
|
|EREGL
|37,18
|1.159.730.853
|% 0,22
|
|GOKNR
|23,90
|1.040.854.050
|% 7,37
|
|ISCTR
|14,11
|1.013.263.747
|% -0,42
|
|KATMR
|1,36
|101.051.360
|% 3,82
|
|ISCTR
|14,11
|1.013.263.747
|% -0,42
|
|YKBNK
|10,57
|521.595.384
|% -0,19
|
|GOKNR
|23,90
|1.040.854.050
|% 7,37
|
|KOZAL
|21,54
|847.607.747
|% 2,18
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0661
|19,0710
|% 0,24
|
|Euro
|20,5692
|20,5913
|% -0,20
|
|Sterlin
|23,2805
|23,3972
|% -0,14
|
|Frank
|20,6858
|20,8104
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0616
|5,0870
|% 0,21
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-8,84
|
|Altın Gr.
|1.216
|1.217
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.219
|8.308
|-31,00
|
|Yarım
|4.029
|4.066
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.015
|2.033
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,16
|0,01
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,97
|