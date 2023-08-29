METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.08.2023 10:16
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190139
BIST
'
11:247.975
En Düşük
|Değişim
|: 0,42%
|| 33,65
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.003
11:2426,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1613
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
11:2428,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1425
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
11:241.646,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.646,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ULAS
|17,16
|10.836.929
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|317.626
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|1.035.519
|% 10,00
|
|OTTO
|275,00
|553.850
|% 10,00
|
|IZENR
|49,12
|124.042.687
|% 9,99
|
|KENT
|427,10
|829.001
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|732.195
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,95
|782.127.217
|% -9,69
|
|QNBFB
|103,00
|1.312.014
|% -9,25
|
|UMPAS
|4,47
|451.474
|% -8,02
|
|TUPRS
|143,80
|3.171.811.688
|% -2,04
|
|ISCTR
|20,66
|2.910.850.916
|% 1,18
|
|ASTOR
|137,50
|2.772.536.710
|% 1,48
|
|KCHOL
|146,80
|2.359.819.241
|% 4,11
|
|THYAO
|252,30
|2.322.526.142
|% -1,45
|
|ISCTR
|20,66
|2.910.850.916
|% 1,18
|
|ZOREN
|4,75
|438.891.614
|% -2,06
|
|EKGYO
|8,55
|588.757.125
|% 0,12
|
|YKBNK
|17,01
|919.834.009
|% 2,04
|
|PETKM
|20,12
|990.870.233
|% -0,20
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6090
|26,6197
|% 0,61
|
|Euro
|28,7644
|28,7752
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,4812
|33,6491
|% 0,67
|
|Frank
|29,9875
|30,1681
|% 0,53
|
|Riyal
|7,0766
|7,1121
|% 0,59
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.647
|12,43
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.995
|11.097
|11,00
|
|Yarım
|5.510
|5.570
|6,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.787
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,80
|0,16
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,27
|
Seans Raporu
11:24
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11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 68 artarak (% 0.34 ) 8, 565
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11:39
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11:39
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Yüzde 4.10 oranında artışla 83.70 lira fiyatla işlem gören hissede 644, 823 adet işlem
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11:34XU100
Endeks 7, 960 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 41, 810.00 milyon TL de