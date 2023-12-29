METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.12.2023 16:49
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat ÖZKAN 09.04.2020 2014 -2020 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÖLÜM MÜDÜRÜ 2020 -...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 15
İbrahim YALÇIN 01.10.2023 7
Abdülaziz AY 01.10.2023 8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230671
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1369
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1019
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.961,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.961,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|112.883.826
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|249.645.400
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.903.680
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|25.945.425
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.342.324
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.221.356
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.104.866
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.459.174
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.191.287
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.240.457
|% 9,94
|
|THYAO
|228,30
|3.818.276.992
|% -0,31
|
|AKBNK
|36,52
|3.118.998.985
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.045.688.572
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.861.344.361
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.045.688.572
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.001.695.159
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.593.581.971
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.861.344.361
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.173.239
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5350
|29,5849
|% 0,55
|
|Euro
|32,7584
|32,7715
|% 0,30
|
|Sterlin
|37,5614
|37,7497
|% 0,54
|
|Frank
|35,1817
|35,3937
|% 1,29
|
|Riyal
|7,8598
|7,8992
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,75
|1.008,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.110,45
|1.116,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,70
|77,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,64
|2.064,00
|% 0,66
|