METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat ÖZKAN 09.04.2020 2014 -2020 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÖLÜM MÜDÜRÜ 2020 -...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 15İbrahim YALÇIN 01.10.2023 7Abdülaziz AY 01.10.2023 8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230676BIST