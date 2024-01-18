METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün asgari yüzde ellisi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırmak suretiyle gelir elde etmektir. %50'yi aşmamak ve borsa yatırım fonu katılma payları en az %10 olmak üzere, fon portföyünün asgari %30'u paylar ve borsa yatırım fonları katılma paylarından oluşturulacaktır. Değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde fon portföyünün azami yüzde yirmisi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından, mevduat/katılma hesabından, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul oluşmaktadır. Fon portföyünün en fazla yüzde beşlik kısmı ise BİST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, vaad sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241404BIST