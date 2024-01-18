METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün asgari yüzde ellisi ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşturulacaktır. %50'yi aşmamak ve borsa yatırım fonu katılma payları en az %10 olmak üzere, fon portföyünün asgari %30'u paylar ve katılım borsa yatırım fonları katılma paylarından oluşturulacaktır. Portföyün azami yüzde yirmisi Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılım hesabından, Türk Lirası cinsinden kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden oluşabilir. Fon portföyüne, borsada gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon, kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon piyasa ve firma riski taşımaktadır. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241405BIST