METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.01.2024 16:32
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat ÖZKAN 22.06.2023 2021 - devam - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım, Emeklilik Fonları ve İş Geliştirme Şirket Genel Müdür Yardımcısı 2018-2021 - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-İş Geliştirme ve Proje Bölüm Müdürü 15 SPK Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
İbrahim YALÇIN 22.06.2023 01/2023 - devam - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 2022/09 - 2023/01 - Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen 2017/07-2022/09 - Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen, Uzman, Uzman Yardımcısı 7 SPK Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Abdülaziz AY 22.06.2023 03/2023 - devam - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2018 - 2023 - Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Yatırım Danışmanı 9 SPK Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Habib Yıldırım 22.06.2023 2021 - devam - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yöneticisi 2020 - 2021 - İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Hazine Müdürü 2019 - 2020 - Turk Holding A.Ş. - Hazine Müdürü 2016 - 2019 - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Bahadır Doğuş 22.06.2023 2018 - devam - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 27 SPK Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243031
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