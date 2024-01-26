METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat ÖZKAN 22.06.2023 2021 - devam - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım, Emeklilik Fonları ve İş Geliştirme Şirket Genel Müdür Yardımcısı 2018-2021 - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-İş Geliştirme ve Proje Bölüm Müdürü 18 SPK Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansıİbrahim YALÇIN 22.06.2023 01/2023 - devam - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 2022/09 - 2023/01 - Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen 2017/07-2022/09 - Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen, Uzman, Uzman Yardımcısı 7 SPK Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıAbdülaziz AY 22.06.2023 03/2023 - devam - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2018 - 2023 - Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Yatırım Danışmanı 9 SPK Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıHabib Yıldırım 22.06.2023 2021 - devam - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yöneticisi 2020 - 2021 - İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Hazine Müdürü 2019 - 2020 - Turk Holding A.Ş. - Hazine Müdürü 2016 - 2019 - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıBahadır Doğuş 22.06.2023 2018 - devam - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 27 SPK Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243041BIST