METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 17:08
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,14
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,12
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
135631,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,43
Brüt Getiri (%)
% 5,82
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
135631,99
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3,5
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir. Portföy Yönetim Şirketlerine dönem içinde sadece sabit FİG ödenmekte olup, yıl sonunda performansa bağlı olarak başarı primi ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856088
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:057,7561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,12
|Açılış
|: 395,86
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.060.746
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|9.177.476
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.739.631
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.490.406
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.916.777
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.625.744
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6058
|8,6489
|% 0,71
|
|Frank
|7,2571
|7,3008
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|10,54
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|12,20
|
|Tam
|2.637
|2.651
|12,50
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|0,10
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524