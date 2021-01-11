METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,37Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,71Varsa İade Tutarı (TL)7798,54Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)441,38Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 2,72Brüt Getiri (%)% 19,33Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)441,38Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5,5AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900559BIST