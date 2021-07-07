METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 11:20
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,112
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,108
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
189623,6
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,86
Brüt Getiri (%)
% 3,37
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
189623,6
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir. Portföy Yönetim Şirketlerine dönem içinde sadece sabit FİG ödenmekte olup, yıl sonunda performansa bağlı olarak başarı primi ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947417
BIST
11:211.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,25
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:218,6768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:2110,2641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0104
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:21504,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,08
|Açılış
|: 504,04
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:19
|TUREX
|10,52
|17.902.862
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.269.497
|% 9,57
|
|SELVA
|7,09
|20.466.619
|% 9,24
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|KNFRT
|19,85
|54.519.746
|% 6,32
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,25
|92.557.776
|% -6,02
|
|SNGYO
|4,72
|27.487.272
|% -5,03
|
|DARDL
|14,91
|11.629.131
|% -4,61
|
|VKFYO
|7,60
|97.561
|% -3,43
|
|GARAN
|8,73
|433.970.633
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,34
|215.401.518
|% -0,56
|
|THYAO
|13,90
|212.532.961
|% 0,14
|
|EREGL
|17,86
|175.117.423
|% -0,89
|
|YKBNK
|2,25
|173.675.975
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,25
|173.675.975
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,25
|92.557.776
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|433.970.633
|% 1,39
|
|GWIND
|3,86
|163.928.762
|% 3,21
|
|AKBNK
|5,34
|215.401.518
|% -0,56
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6740
|8,6757
|% -0,12
|
|Euro
|10,2624
|10,2721
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9464
|12,0064
|% -0,03
|
|Frank
|9,3674
|9,4238
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3067
|2,3183
|% -0,10
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,40
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|0,67
|
Seans Raporu
11:19
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-
11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 19 artarak (% 0.28 ) 1, 492
-
11:30XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 2, 831.00 milyon TL de
-
11:30TUREX
Yüzde 9.93 oranında artışla 10.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 700, 808 adet işlem
-
11:25XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 2, 736.00 milyon TL de
-
11:24IDGYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 268, 392 adet işlem