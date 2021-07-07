METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,53Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 3,43Varsa İade Tutarı (TL)9076,81Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)64,9Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 0,61Brüt Getiri (%)% 1,41Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)64,9Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5AçıklamalarFona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir. Portföy Yönetim Şirketlerine dönem içinde sadece sabit FİG ödenmekte olup, yıl sonunda performansa bağlı olarak başarı primi ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947431BIST