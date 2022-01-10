METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 09:40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,43
Varsa İade Tutarı (TL)
201636,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
148165,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,55
Brüt Getiri (%)
% 38,51
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
148165,3
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991184
BIST
10:572.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 26,19
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.064
En Düşük
2.047
10:5713,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0430
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8800
|
13,8775
En Düşük
13,6904
10:5715,6870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0383
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8050
En Düşük
15,4901
10:57796,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,63
|Açılış
|: 796,67
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler10:54
|GEDZA
|20,04
|23.947.808
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,53
|13.915.794
|% 8,19
|
|QNBFL
|90,00
|38.610
|% 8,04
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|LIDFA
|4,57
|25.904.941
|% -3,99
|
|MARKA
|3,77
|1.163.719
|% -3,83
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|PRKAB
|60,15
|35.746.525
|% -2,98
|
|THYAO
|26,18
|905.843.639
|% 4,97
|
|KRDMD
|12,00
|823.690.079
|% 3,45
|
|GARAN
|11,87
|805.878.459
|% 1,02
|
|EREGL
|31,08
|596.697.375
|% 1,50
|
|ASELS
|24,42
|503.218.971
|% 4,09
|
|YKBNK
|3,80
|446.912.918
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,41
|274.242.236
|% 2,99
|
|KRDMD
|12,00
|823.690.079
|% 3,45
|
|GARAN
|11,87
|805.878.459
|% 1,02
|
|TSKB
|1,59
|69.590.601
|% 1,27
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8240
|13,8503
|% 0,32
|
|Euro
|15,6587
|15,6909
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,6865
|18,7802
|% -0,14
|
|Frank
|14,9230
|15,0129
|% -0,35
|
|Riyal
|3,6634
|3,6818
|% -0,09
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,72
|
|Altın Gr.
|797
|797
|0,02
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,01
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|0,34
|