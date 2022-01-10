METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 09:40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,09
Varsa İade Tutarı (TL)
12335,78
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
6119
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,44
Brüt Getiri (%)
% 21,27
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
6119
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991188
BIST
10:562.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 27,09
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.064
En Düşük
2.047
10:5613,8066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8800
|
13,8775
En Düşük
13,6904
10:5615,6435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0818
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8050
En Düşük
15,4901
10:56796,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,24
|Açılış
|: 796,07
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler10:56
|GEDZA
|20,04
|23.947.808
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,52
|13.191.271
|% 8,12
|
|QNBFL
|90,00
|38.610
|% 8,04
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|MARKA
|3,77
|1.163.719
|% -3,83
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|PRKAB
|60,10
|35.362.351
|% -3,06
|
|ETYAT
|3,55
|534.611
|% -2,74
|
|THYAO
|26,06
|879.663.769
|% 4,49
|
|GARAN
|11,86
|802.838.260
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,96
|793.660.458
|% 3,10
|
|EREGL
|31,00
|573.206.364
|% 1,24
|
|ASELS
|24,38
|487.040.040
|% 3,92
|
|YKBNK
|3,80
|444.962.564
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,40
|274.025.129
|% 2,56
|
|GARAN
|11,86
|802.838.260
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,96
|793.660.458
|% 3,10
|
|TSKB
|1,59
|68.994.553
|% 1,27
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7764
|13,8066
|% 0,00
|
|Euro
|15,6105
|15,6435
|% -0,52
|
|Sterlin
|18,6888
|18,7825
|% -0,13
|
|Frank
|14,9224
|15,0123
|% -0,35
|
|Riyal
|3,6639
|3,6822
|% -0,08
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-2,64
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,16
|82,16
|0,41
|