METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 09:40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,12
Varsa İade Tutarı (TL)
131655,86
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
153046,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,69
Brüt Getiri (%)
% 73,01
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
153046,4
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991190
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
0
En Düşük
0
18:0513,7718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0346
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8800
|
13,8775
En Düşük
13,7209
18:0515,6469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0784
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8050
En Düşük
15,6044
18:05794,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,50
|Açılış
|: 794,80
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
792,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|19,11
|2.752.659
|% 0,00
|
|ADEL
|34,60
|10.461.705
|% 0,00
|
|ADESE
|0,81
|54.327.811
|% 0,00
|
|AFYON
|3,58
|24.962.601
|% 0,00
|
|AKMGY
|43,64
|704.279
|% 0,00
|
|ACSEL
|19,11
|2.752.659
|% 0,00
|
|ADEL
|34,60
|10.461.705
|% 0,00
|
|ADESE
|0,81
|54.327.811
|% 0,00
|
|AFYON
|3,58
|24.962.601
|% 0,00
|
|AKMGY
|43,64
|704.279
|% 0,00
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 0,00
|
|EREGL
|30,62
|3.771.672.520
|% 0,00
|
|THYAO
|24,94
|2.917.344.800
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.065.286
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.065.286
|% 0,00
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|557.121.595
|% 0,00
|
|TSKB
|1,57
|312.860.021
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7627
|13,7718
|% -0,25
|
|Euro
|15,5887
|15,6469
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,6740
|18,7677
|% -0,21
|
|Frank
|14,9167
|15,0066
|% -0,39
|
|Riyal
|3,6627
|3,6811
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-3,23
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,81
|81,81
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 594 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 82 artarak (% 1.16 ) 2, 245
-
17:57XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 31, 706.00 milyon TL de
-
17:57KRSTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 844 adet işlem
-
17:56ARZUM
Yüzde 5.81 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 344, 837 adet işlem