METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 09:40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 3,9
Varsa İade Tutarı (TL)
10731,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
181,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,2
Brüt Getiri (%)
% 20,42
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
131,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991198
BIST
10:582.059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 26,16
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.064
En Düşük
2.047
10:5813,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0418
|Açılış
|: 81,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 81,7500
|
13,8775
En Düşük
13,6904
10:5815,6933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0320
|Açılış
|: 23,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
10:589,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,01
|Açılış
|: 9,90
|
|Önceki Kapanış
|: 9,91
|
10,00
En Düşük
9,79
BIST En Aktif Hisseler10:58
|GEDZA
|20,04
|23.955.884
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,61
|14.711.869
|% 8,79
|
|QNBFL
|90,00
|38.610
|% 8,04
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|LIDFA
|4,57
|26.393.088
|% -3,99
|
|MARKA
|3,77
|1.197.425
|% -3,83
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|ETYAT
|3,54
|595.092
|% -3,01
|
|THYAO
|26,14
|934.077.009
|% 4,81
|
|KRDMD
|11,98
|848.545.996
|% 3,28
|
|GARAN
|11,86
|818.155.166
|% 0,94
|
|EREGL
|31,08
|656.573.037
|% 1,50
|
|ASELS
|24,38
|514.565.536
|% 3,92
|
|YKBNK
|3,81
|448.676.900
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,41
|280.177.465
|% 2,99
|
|KRDMD
|11,98
|848.545.996
|% 3,28
|
|GARAN
|11,86
|818.155.166
|% 0,94
|
|TSKB
|1,59
|77.990.507
|% 1,27
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8260
|13,8482
|% 0,30
|
|Euro
|15,6624
|15,6933
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,7019
|18,7957
|% -0,06
|
|Frank
|14,9332
|15,0231
|% -0,28
|
|Riyal
|3,6663
|3,6847
|% -0,01
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-3,07
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|0,00
|
|B. Petrol
|82,18
|82,18
|0,43
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 59 artarak (% 1.40 ) 2, 288
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11:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
-
11:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, GARAN
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11:13XU100
Endeks 2, 060 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 8, 500.00 milyon TL de
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11:13KRDMA
Yüzde 6.26 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 336, 326 adet işlem