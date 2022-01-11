METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2022 14:53
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,01
Varsa İade Tutarı (TL)
9810,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1072,95
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,56
Brüt Getiri (%)
% 30,37
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
537,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992738
BIST
16:232.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,42
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:2313,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0239
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:2315,7073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0487
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:23803,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,34
|Açılış
|: 804,05
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ORCAY
|36,30
|17.443.867
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.799.723
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,08
|64.306.029
|% -5,89
|
|IHAAS
|9,67
|12.834.604
|% -5,20
|
|RALYH
|10,82
|63.522.962
|% -4,84
|
|ERBOS
|129,60
|233.537.423
|% -4,71
|
|KRDMD
|12,47
|4.779.126.246
|% 7,97
|
|THYAO
|27,06
|4.018.222.577
|% 1,35
|
|EREGL
|31,82
|3.682.334.193
|% 4,33
|
|GARAN
|11,85
|2.219.767.196
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,76
|1.476.979.581
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,76
|1.476.979.581
|% 1,62
|
|KRDMD
|12,47
|4.779.126.246
|% 7,97
|
|EKGYO
|2,41
|668.714.085
|% -0,41
|
|GARAN
|11,85
|2.219.767.196
|% 0,94
|
|DOHOL
|3,12
|551.055.350
|% 0,97
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8419
|13,8447
|% 0,17
|
|Euro
|15,6843
|15,7073
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,7279
|18,8219
|% 0,09
|
|Frank
|14,8724
|14,9620
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6745
|3,6930
|% 0,11
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,88
|
|Altın Gr.
|804
|805
|4,20
|
|Cumhuriyet
|5.344
|5.425
|34,00
|
|Tam
|5.316
|5.451
|31,53
|
|Yarım
|2.569
|2.637
|15,25
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|7,63
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,06
|0,07
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|0,88
|