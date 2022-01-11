METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2022 14:53
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 3,87
Varsa İade Tutarı (TL)
10731,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
181,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,24
Brüt Getiri (%)
% 20,42
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
153,85
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992740
BIST
16:222.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,48
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:2213,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0300
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:2215,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0444
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:22804,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,82
|Açılış
|: 804,17
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ORCAY
|36,30
|17.443.867
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.779.026
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,08
|64.306.029
|% -5,89
|
|IHAAS
|9,69
|12.827.347
|% -5,00
|
|RALYH
|10,83
|63.452.708
|% -4,75
|
|ERBOS
|129,60
|233.378.507
|% -4,71
|
|KRDMD
|12,48
|4.749.108.218
|% 8,05
|
|THYAO
|27,06
|4.014.865.701
|% 1,35
|
|EREGL
|31,88
|3.633.299.418
|% 4,52
|
|GARAN
|11,86
|2.205.995.600
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,76
|1.446.205.531
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,76
|1.446.205.531
|% 1,62
|
|KRDMD
|12,48
|4.749.108.218
|% 8,05
|
|EKGYO
|2,42
|668.468.775
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|2.205.995.600
|% 1,02
|
|DOHOL
|3,12
|550.976.703
|% 0,97
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8410
|13,8508
|% 0,22
|
|Euro
|15,6819
|15,7030
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,7307
|18,8247
|% 0,11
|
|Frank
|14,8716
|14,9612
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6740
|3,6925
|% 0,09
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|6,28
|
|Altın Gr.
|804
|805
|4,20
|
|Cumhuriyet
|5.344
|5.425
|34,00
|
|Tam
|5.316
|5.451
|31,53
|
|Yarım
|2.569
|2.637
|15,25
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|7,63
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|0,08
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|0,90
|
Seans Raporu
16:22
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16:37EUHOL
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 828, 223 adet işlem
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16:36KAPLM
Yüzde 7.48 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 908, 363 adet işlem
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16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 68 artarak (% 0.85 ) 1, 852
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16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, EMNIS, UZERB, ORCAY, BLCYT
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16:34
CELHA, ATATP, BLCYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında