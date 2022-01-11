METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2022 14:54
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,66
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
35630,2
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,04
Brüt Getiri (%)
% 18,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
27578,9
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992741
BIST
15:412.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,34
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
15:4113,8415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0207
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
15:4115,6500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0100
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,6900
En Düşük
15,6200
15:41803,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,71
|Açılış
|: 803,07
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ORCAY
|36,30
|17.261.967
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.008.602
|% 9,94
|
|KRDMA
|10,43
|126.315.536
|% 9,79
|
|KRDMB
|10,42
|62.449.220
|% 9,68
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,00
|61.315.354
|% -6,15
|
|RALYH
|10,78
|56.708.371
|% -5,19
|
|PKART
|18,00
|5.225.293
|% -4,46
|
|LIDFA
|4,12
|18.388.730
|% -3,96
|
|KRDMD
|12,54
|4.482.121.229
|% 8,57
|
|THYAO
|27,18
|3.795.827.053
|% 1,80
|
|SISE
|14,89
|1.055.594.535
|% -0,07
|
|YKBNK
|3,77
|1.005.592.251
|% 1,89
|
|PETKM
|9,61
|880.811.961
|% -0,41
|
|KRDMD
|12,54
|4.482.121.229
|% 8,57
|
|YKBNK
|3,77
|1.005.592.251
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,43
|552.321.584
|% 0,41
|
|THYAO
|27,18
|3.795.827.053
|% 1,80
|
|ODAS
|1,38
|169.485.837
|% 0,00
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8375
|13,8415
|% 0,15
|
|Euro
|15,6300
|15,6500
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,7345
|18,8284
|% 0,13
|
|Frank
|14,8646
|14,9541
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6736
|3,6921
|% 0,08
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,56
|
|Altın Gr.
|804
|804
|3,36
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.419
|28,00
|
|Tam
|5.315
|5.448
|28,62
|
|Yarım
|2.569
|2.635
|13,84
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,06
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,21
|